18 et 19 septembre Visite commentée du parc du Montmarin * Visite commentée (en compagnie du fils des propriétaires) des jardins et du “Pavillon au Menus Fillains” dernier vestige de l’important chantier naval qui se situait en bas du parc, sur les bords de Rance au XVIIIe siècle.

Indispensable écrin de la malouinière, les jardins du Montmarin descendent jusqu’à la Rance à travers 4 terrasses successives. Du jardin à la française à la rocaille en passant par le potager et le parc à l’anglaise, profiter des différents espaces le temps d’une balade à travers les siècles. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

6.30€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans.

Domaine du Montmarin Le Montmarin,35730,Pleurtuit Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine

Indispensable écrin de la malouinière, les 6ha de jardins du Domaine du Montmarin offrent une balade inédite à travers les siècles, les métiers et les passions des familles qui s’y sont succédées. Chantier naval au 18e, c’est au Montmarin, qu’entre autres, certains bateaux de Bougainville ont été armés. L’influence du célèbre explorateur, passionné de plantes, à dû rester dans ce lieu protégé en bord de Rance. Jardin à la française, jardin à l’anglaise, potager, rocaille.

