Visite libre des jardins du domaine du Grand Daubeuf Domaine du Grand Daubeuf, 17 septembre 2021 13:30, Daubeuf-Serville. Journée du patrimoine 2021 Domaine du Grand Daubeuf. Tarif préférentiel

17 – 19 septembre Visite libre des jardins du domaine du Grand Daubeuf * Découvrez nos jardins et la campagne de restauration du domaine du Grand Daubeuf, acheté en 2014. Concernant cette campagne de restauration, vous découvrirez ; – le chenil, qui fut le premier bâtiment restauré,

– les grandes écuries, hors d’eau hors d’air avec une magnifique verrière

– le grand portail d’honneur, restauré cet hiver,

– depuis le parking, le manoir de daubeuf qui seront des chambres d’hôtes durant l’été,

– le verger du vallon, créé par nos jardiniers l’hiver dernier, Voici le lien de la vidéo d’une merveille réalisée durant l’automne dernier : https://www.facebook.com/granddaubeuf/videos/469964004244882 *

vendredi 17 septembre – 13h30 à 19h00

samedi 18 septembre – 13h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 13h30 à 19h00

5€, gratuit < 11 ans

