Château de Fleyriat Domaine du château de Fleyriat, 19 septembre 2021 14:00, Viriat.

Journée du patrimoine 2021 Domaine du château de Fleyriat. Tarif habituel

Dimanche 19 septembre, 14h00

Château de Fleyriat

Horaires et informations https://www.fleyriat.com/

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Domaine du château de Fleyriat 472 Chemin du Château de Fleyriat, 01440 Viriat Viriat 01440 Château de Fleyriat Ain

https://cibul.s3.amazonaws.com/location26656286.jpg 04 74 23 75 26 https://www.fleyriat.com/

Ensemble de 40ha caractéristique des domaines résidentiels et agricoles, d’expérimentation arboricole ,créé au XVIIIéme siécle par Philibert de Bohan stratège militaire et homme des lumières, ami de De la Lande, Rousseau et Voltaire. Parc de 20ha dessiné par Derussy architecte-paysagiste de Lamartine à Mâcon. Réseau hydraulique du XVIème siècle. Son parc à l’anglaise du XVIIIème -XIXéme siècle. Ferme et écuries du XVIIIème siècle. Orangerie du 1er Empire et ses serres. Château de 1869 représentatif du style de l’architecte Edouard Corroyer élève de Viollet le Duc. Le domaine remit en 1888 par Sosthène de Varine-Bohan au Colonel Louis Vabre Gouverneur et commandant militaire de l’Hôtel de ville à Paris en 1870 ne cessa de s’embellir sous les mêmes préceptes. Aujourd’hui Fleyriat est conservé par la même famille, le domaine est inscrit aux monuments historiques depuis le 15 mars 2013. Patrimoine culturel ,le domaine du Château de Fleyriat a rassemblé des intellectuels et savants au XVIIIéme siécle,au XIXéme sous Louis Vabre , gouvernants, savants, académiciens , se rassemblaient en ces lieux .Patrimoine naturel, le parc et ses jardins rassemblent de nombreux arbres remarquables ,un biotope de grande qualité, trente espèces d’oiseaux protégés, la chauve -souris nyctalus noctula,une riche faune.

Crédits : ©Domaine du Château de Fleyriat Tarif habituel