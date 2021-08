Châteaufort Domaine d'Ors Châteaufort, Yvelines Circuit commenté à la découverte du moulin d’Ors Domaine d’Ors Châteaufort Catégories d’évènement: Châteaufort

Yvelines

Circuit commenté à la découverte du moulin d'Ors Domaine d'Ors, 18 septembre 2021 15:30, Châteaufort

18 et 19 septembre Circuit commenté à la découverte du moulin d’Ors * Partez à la découverte de l’histoire du moulin d’Ors et de ses parties constituantes : le fonctionnement du système hydraulique, ses mécanismes et son architecture. *

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

Entrée libre

Domaine d’Ors 69 Rue d’Ors 78117 Châteaufort Châteaufort 78117 Yvelines

https://cibul.s3.amazonaws.com/location67247666.jpg 01 30 52 09 09 http://www.parc-naturel-chevreuse.org

La seigneurie d’Ors, la plus importante de Châteaufort au XVIIe siècle, comprenait à partir de 1637 un château avec parc et dépendances bâti par Jean de Loynes. Ce château, reconstruit au XIXe siècle a aujourd’hui disparu. Le moulin à grain, mentionné dès 1694, appartenait au domaine d’Ors. Si ses machineries ont disparu, il a néanmoins conservé son allure du XIXe siècle : un ensemble de bâtiments organisés autour d’une cour avec le moulin proprement dit, les caves, un hangar, des étables et l’ancien bief. Le parc du château est lui devenu une Réserve naturelle régionale.

Châteaufort, Yvelines