Visite libre du Domaine des Saveurs Domaine des Saveurs – Les Planons Saint-Cyr-sur-Menthon

Saint-Cyr-sur-Menthon

Visite libre du Domaine des Saveurs Domaine des Saveurs – Les Planons, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Cyr-sur-Menthon. Journée du patrimoine 2021 Domaine des Saveurs – Les Planons. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre du Domaine des Saveurs * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Port du masque obligatoire & présentation d’un pass sanitaire valide ou d’un test négatif.

Domaine des Saveurs – Les Planons 987 chemin des Seiglières, 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain

https://cibul.s3.amazonaws.com/location36862396.40146.jpg 03 85 36 31 22 http://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-bresse-domaine-des-planons/n:810

Situé entre Lyon et Genève, le Domaine des Saveurs vous propose sur plus de 3 000 m2 d’exposition une lecture du riche patrimoine de la Bresse du 15e siècle à nos jours et de la tradition gastronomique du département de l’Ain.

Ses collections révèlent une terre gourmande où l’art du bien manger se conjugue depuis toujours avec une tradition de produits de qualité, labellisés AOP, AOC ou tout simplement délicieux… dont la célèbre volaille de Bresse, de renommée internationale.Clou de votre visite et témoin remarquable de l’architecture de terre bressane, la ferme des Planons, classée Monument historique dès 1938, se singularise par sa cour spacieuse, ses vastes dépendances, ses galeries rythmées par des arcades et sa cheminée sarrasine. Une reconstitution transporte le visiteur en 1784, dans la vie d’une famille paysanne.

Musée ouvert du 1er mars au 15 novembre, de 10h à 18h, du mercredi au lundi. Fermeture hebdomadaire le mardi.

Crédits : ©Département de l’Ain, Agathe Gaubert Gratuit

