Découverte guidée du parc d’un domaine Art Nouveau Domaine des Eaux Bleues, 18 septembre 2021 10:00, Liverdun. Journée du patrimoine 2021 Domaine des Eaux Bleues. Gratuit|Sur inscription tourisme@bassinpompey.fr, 03 83 24 40 40

18 et 19 septembre Découverte guidée du parc d’un domaine Art Nouveau * Profitez d’une visite commentée pour découvrir l’histoire du Domaine des Eaux Bleues. Cette visite guidée permet de découvrir un domaine qui appartenait, au XIXe siècle, à la famille Corbin, célèbre mécène de « l’École de Nancy » dont les artistes ont construit et décoré cette demeure. La villa trône au centre d’un parc arboré aux essences rares. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h30

Gratuit. Réservation obligatoire. Masque obligatoire, groupe de 20 personnes maximum.

Domaine des Eaux Bleues Route de Villey-Saint-Étienne, 54460 Liverdun Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle

Cette demeure, construite et décorée par les artistes de l’École de Nancy est située dans un parc de 18 hectares. Le Domaine de Eaux Bleues est aussi un lieu d’accueil et de travail destiné aux travailleurs déficients visuels.

