Créez votre éventail à la mode du XVIIIe siècle ! Domaine départemental du Château de Laàs – Musée Serbat, 18 septembre 2021 11:00, Laàs. Journée du patrimoine 2021 Domaine départemental du Château de Laàs – Musée Serbat. Tarif préférentiel https://www.musee-serbat.com/infos-pratiques/tarifs/

18 et 19 septembre Créez votre éventail à la mode du XVIIIe siècle ! * Explorez l’histoire des éventails au cours d’un atelier créatif. Petits et grands plieront, colleront et décoreront leur éventail à la mode du XVIIIe siècle. Au cours de cet atelier, l’histoire de l’éventail et l’atelier pratique permettent aux plus jeunes de découvrir un des multiples aspects de la collection Serbat du Musée du Château de Laàs. Cet atelier proposé pour les enfants à partir de 5 ans peut être réalisé en compagnie des parents. Bien entendu petits et grands pourront réaliser l’atelier ! *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

Billetterie sur place ou sur notre site. 6 €. 25 personnes maximum. Durée : 1h.

Domaine départemental du Château de Laàs – Musée Serbat Château de Laàs, 64390 Laàs Laàs 64390 Baigt Pyrénées-Atlantiques

https://cibul.s3.amazonaws.com/location59911795.jpg 05 59 38 91 53 http://www.musee-serbat.com

Le Château de Laàs invite à un voyage dans le temps et vous plonge dans l’âge d’or de l’art de vivre à la française à travers la reconstitution d’une grande maison bourgeoise du XVIIIe siècle. Vous y admirerez une des plus belles collections d’Arts Décoratifs de France, celle des époux Serbat. Lors de la visite guidée, vous déambulerez au milieu de pièces richement meublées et décorées. Vous serez notamment émerveillés par des tableaux de maîtres (Rubens, Courbet, Fragonard, Brueghel, Vigée-Lebrun…), des tapisseries des plus grandes fabriques (Aubusson, Gobelins), de la vaisselle des cristalleries les plus reconnues (Saint-Louis, Baccarat) ou encore la reconstitution d’une chambre de Napoléon.

