Visite libre du pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle Domaine départemental de Sceaux, parc et musée, 18 septembre 2021 11:00, Sceaux. Journée du patrimoine 2021 Domaine départemental de Sceaux, parc et musée. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre du pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle * Nouveau ! Le futur musée du Grand Siècle se dévoile au Petit Château de Sceaux : 5 salles accueillent une cinquantaine d’oeuvres et donnent un apercu des collections du musée qui ouvrira ses portes en 2025 dans l’ancienne caserne de Sully à Saint-Cloud.

Des visites guidées seront proposées à 11h, 15h et 17h.

Entrée par le 9 rue du docteur Berger. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 18h30

Domaine départemental de Sceaux, parc et musée Château de Sceaux 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location89590505.jpg 01 41 87 29 50 http://www.domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net https://www.facebook.com/domainedesceaux

Le Domaine départemental de Sceaux garde le souvenir de ses glorieux propriétaires et créateurs : Jean-Baptiste Colbert, André Le Nôtre, Jules Hardouin Mansart, André Le Brun… Sur 152 hectares, le Domaine départemental de Sceaux offre de magnifiques points de vue autour des célèbres perspectives réalisées par Le Nôtre. Vous pourrez également admirer les “Broderies” du célèbre jardinier. Le musée du Domaine retrace son histoire, de Louis XIV à Napoléon III. Visitez le Château récemment restauré et ses somptueuses collections, l’Orangerie et sa galerie de sculptures, le Pavillon de l’Aurore et sa coupole peinte par Le Brun. Des livrets de visite, casques de réalité virtuelle et autres applications vous promettent une visite riche et accessible à tous !

