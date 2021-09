Allauch Domaine départemental de Pichauris Allauch, Bouches-du-Rhône Château de Ners : Balade découverte Domaine départemental de Pichauris Allauch Catégories d’évènement: Allauch

Bouches-du-Rhône

Château de Ners : Balade découverte Domaine départemental de Pichauris, 18 septembre 2021 10:00, Allauch. Journée du patrimoine 2021 Domaine départemental de Pichauris. Gratuit

18 et 19 septembre Château de Ners : Balade découverte * Château de Ners

Balade découverte L’association « Ces sentiers qui nous Parlent » vous donne rendez-vous au départ de Pichauris pour faire une balade et découvrir le Château de Ners. C’est un ancien château fort situé sur une butte dominant le vallon de Pichauris. Les vestiges du château dont le bâti est du XIème siècle, sont les seules traces de la période moyenâgeuse de la commune. En 1164, il servait d’octroi et permettait ainsi à l’Evêque de Marseille, Raimond Ier, de percevoir les droits alors payés par les voyageurs. Des traces d’habitations datant du Néolithique sont tout autour du site, tendant à prouver que cette place forte a une longue histoire à raconter. Rendez-vous est donné au parking du Domaine Départemental de Pichauris, au départ des sentiers, sous la bannière des sentiers qui vous parlent. 4 départs de balades : samedi 18 et dimanche 19 septembre à 10h et à 14h.

Sous réserve d’accès autorisé- vérifiez sur http://bpatp.paca-ate.fr/ mise à jour à 18h la veille pour le lendemain. Information disponible le jour j à la Maison du Tourisme Tél : 04 91 10 49 20 *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

*

Se présenter sur place à l’heure dite après avoir vérifier l’accès aux forets

Domaine départemental de Pichauris Auberge de Pichauris RD 908 , 13190 Allauch Allauch 13190 Bouches-du-Rhône

http://bpatp.paca-ate.fr/

Le hameau de Pichauris, sa chapelle et ses bergeries sont

les témoins d’une activité agropastorale ancestrale.

Le sylvo-pastoralisme est un mode d’élevage qui repose

sur l’exploitation de la végétation naturelle et forestière. La

forêt lorsqu’elle n’est pas exploitée ni entretenue, est plus

vulnérable aux risques d’incendie. La déprise agricole est en

effet un facteur déterminant de l’accroissement du risque “feu

de forêt” en région méditerranéenne.

En consommant les végétaux, les troupeaux contribuent

à l’entretien des espaces naturels. Grâce à leur action, ils

diminuent significativement le risque incendie. Le Département

soutient l’activité pastorale sur de nombreux domaines

départementaux.

Plusieurs parcs fixes permettent d’accueillir les 250 brebis

de ce programme. Cette activité a été mise en oeuvre au

sein du Parc départemental afin d’exploiter la végétation

naturelle et de réduire la biomasse combustible de zones

stratégiques. Ces aménagements constituent une coupure

de combustible pâturée.

Crédits : Libre de Droits Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Allauch, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Domaine départemental de Pichauris Adresse Auberge de Pichauris RD 908 , 13190 Allauch Ville Allauch lieuville Domaine départemental de Pichauris Allauch