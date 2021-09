Lisses Domaine départemental de Montauger Essonne, Lisses Histoires de nature Domaine départemental de Montauger Lisses Catégories d’évènement: Essonne

Samedi 18 septembre, 16h00 Histoires de nature * Certaines histoires autour de la nature sont devenues des contes, chaque légende contient sa part de vérité.

Au cours d’une déambulation dans le parc, ces récits passionnants seront transmis aux enfants. Durée : 2h environ

Inscription préalable fortement conseillée

Possibilité de s’inscrire à l’accueil le jour J s’il reste des places *

samedi 18 septembre – 16h00 à 18h00

Activité gratuite. Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans.

Domaine départemental de Montauger 14 côte de Montauger 91090 Lisses

À l’ombre de ses grands arbres, son parc calme et secret vous enchantera par son patrimoine écologique et paysager très varié. Toute la palette des paysages du département semble avoir été rassemblée ici : vergers, étangs et marais, coteaux, mares et ruisseaux y composent une riche mosaïque naturelle à parcourir au fil des allées… Situé sur les communes de Lisses et Villabé, ce domaine abrite la Maison départementale de l’environnement qui vous propose tout au long de l’année des animations variées (sorties nature, expositions, ateliers, stages naturalistes, conférences…) sur les thèmes de la biodiversité, de l’écocitoyenneté, du développement durable et solidaire.

