Visite guidée de la serre de convolvulacées Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Arboretum, 18 septembre 2021 10:30, Châtenay-Malabry. Journée du patrimoine 2021 Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Arboretum. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée de la serre de convolvulacées * La collection nationale des convolvulacées vous sera présentée par les responsables afin que vous découvriez les secrets de ces fleurs extraordinaires. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Arboretum 46 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 La Butte Rouge Hauts-de-Seine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location23191479.jpg 01 41 13 03 83 http://www.hauts-de-seine.fr

L’arboretum est un jardin de collection d’arbres extraordinaires qui dégage une atmosphère particulière. Son charme est tout autant lié à sa configuration topographique au creux du petit vallon qu’à son histoire.

