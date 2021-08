Au fil de l’eau – Domaine de Trévarez Domaine de Trevarez, 18 septembre 2021 14:30, Saint Goazec.

Journée du patrimoine 2021 Domaine de Trevarez. Gratuit 02 98 26 82 79

18 et 19 septembre

Au fil de l’eau – Domaine de Trévarez

L’eau est partout présente à Trévarez, elle est à la base d’aménagements d’ampleur à la fin du 19e siècle, ouvrages endommagés qui font l’objet de chantiers de restauration.

Depuis les monumentaux réservoirs en amont du domaine jusqu’au bassin de la chasse aux abords du château, c’est tout le système hydraulique complexe et les diverses utilisations de l’eau qui vous sont présentés.

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Domaine de Trevarez Route de Laz, 29520, Saint-Goazec Saint Goazec 29520 Finistère

Construit entre 1893 et 1907, le Domaine de Trévarez est la réalisation du rêve d’un homme. Homme ambitieux, James de Kerjegu choisit des architectes prestigieux, les Destailleur, pour concrétiser l’expression de sa réussite. Homme de son temps, il dote le château des équipements techniques les plus novateurs en cette fin du 19e siècle… Des dispositifs interactifs permettent de saisir la modernité du lieu, mais aussi « la Belle Époque », période de la construction du château, et surtout la personnalité complexe de son commanditaire, James de Kerjégu. Sous son enveloppe architecturale néogothique – style en vogue dans la seconde moitié du 19e – le « château rose » de Trévarez, cache les éléments techniques les plus novateurs de l’époque : structure métallique, électricité, chauffage central par canalisations d’eau chaude, téléphone intérieur, ascenseur, monte-charge…

Reconnu « Patrimoine du 20e siècle » en 2004, le domaine de Trévarez a également été labellisé « Jardin remarquable » en 2006 pour son parc créé en 1900, dans le « style mélangé » alors caractéristique des jardins français. Dans un environnement rural où l’on s’éclaire à la lampe à pétrole et où l’on va chercher l’eau au puits, le château de Trévarez et son parc surgissent ex nihilo en Centre Bretagne tels de parfaits emblèmes du luxe, du confort, du progrès. Gravement endommagé lors de la seconde guerre mondiale, le château ne se visite que partiellement. Les écuries du château accueillent sous une immense verrière diverses expositions dont celles d’artistes en résidence.

