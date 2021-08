Sainte-Croix Domaine de Sainte-Croix Ain, Sainte-Croix Visite du château de Sainte-Croix et son domaine Domaine de Sainte-Croix Sainte-Croix Catégories d’évènement: Ain

Visite du château de Sainte-Croix et son domaine Domaine de Sainte-Croix, 17 septembre 2021 14:00, Sainte-Croix

17 – 19 septembre Visite du château de Sainte-Croix et son domaine * Le château de Sainte-Croix, ancien domaine des seigneurs de Crues, existait déjà en 1281, date à laquelle il appartenait à la seigneurie de Montluel. Le château, devenu “Domaine de Sainte-Croix” est aujourd’hui la propriété du CMCAS de Lyon et du CCAS (comité d’entreprise d’EDF).

La gestion du Domaine a été confiée à l’association “Vacances Léo Lagrange”. visite commentée à 15h le vendredi et à 10h30 le samedi et le dimanche – expositions d’artistes locaux. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 08h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 13h00

*

Visite sur inscription auprès de l’Office de Tourisme ” Le Costellan ” le mercredi 15 septembre 2021au plus tard

Domaine de Sainte-Croix 80 allée du château 01120 SAINTE-CROIX Sainte-Croix 01120 Ain

04 78 06 65 05 https://www.domainedesaintecroix.com/ Crédits : Domaine de Sainte-Croix Sur inscription

