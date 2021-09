Yvoire Domaine de Rovorée - La Châtaignière Haute-Savoie, Yvoire Exposition “Nature plein cadre ! Regards sur le patrimoine naturel de Haute-Savoie” au domaine de Rovorée Domaine de Rovorée – La Châtaignière Yvoire Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Yvoire

Exposition “Nature plein cadre ! Regards sur le patrimoine naturel de Haute-Savoie” au domaine de Rovorée Domaine de Rovorée – La Châtaignière, 18 septembre 2021 13:30, Yvoire. Journée du patrimoine 2021 Domaine de Rovorée – La Châtaignière. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Exposition “Nature plein cadre ! Regards sur le patrimoine naturel de Haute-Savoie” au domaine de Rovorée * Le Département préserve les espaces naturels et les paysages exceptionnels de Haute-Savoie: découvrez l’exposition “Nature plein cadre !” présentée au domaine de Rovorée – La Châtaignière, un écrin naturel au bord du lac Léman. Au sein du manoir, mais aussi au détour des sentiers, vous vous émerveillerez notamment devant les photographies des lauréats des concours photos 2019 et 2020 sur le patrimoine naturel de Haute-Savoie, organisé par le Département

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h00

Domaine de Rovorée – La Châtaignière Route d’Excenevex 74140 Yvoire Yvoire 74140 Haute-Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/location42563378.jpg 04 50 72 26 67 http://www.hautesavoie.fr/ http://hautesavoieperience.fr

Implantée sur le domaine de Rovorée (24ha) classé aujourd’hui “espace naturel sensible”, sur le bord du Léman à Yvoire, la maison de maître « La Châtaignière » a été construite en 1926 par l’architecte Maurice Turrettini pour les Cozon, famille de soyeux lyonnais très prospère.

L’architecture de cette bâtisse est influencée par le modèle savoyard de certaines maisons nobles et de cures de village des XVIIe et XVIIIe siècles. Résidence de villégiature jusqu’en 1970, elle est rachetée en 1997 par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres puis confiée au Département de la Haute-Savoie qui la réhabilite en lieu culturel en 2007. Chaque été la Direction des affaires culturelles propose des expositions temporaires sur l’histoire du territoire, des beaux-arts, de l’archéologie.

Crédits : Département de la Haute-Savoie Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Yvoire Autres Lieu Domaine de Rovorée - La Châtaignière Adresse Route d'Excenevex 74140 Yvoire Ville Yvoire Age maximum 99 lieuville Domaine de Rovorée - La Châtaignière Yvoire