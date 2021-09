Yvoire Domaine de Rovorée - La Châtaignière Haute-Savoie, Yvoire Visites guidées de l’exposition “Arthropodes” Domaine de Rovorée – La Châtaignière Yvoire Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Yvoire

Visites guidées de l’exposition “Arthropodes” Domaine de Rovorée – La Châtaignière, 18 septembre 2021 14:00, Yvoire. Journée du patrimoine 2021 Domaine de Rovorée – La Châtaignière. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Visites guidées de l’exposition “Arthropodes” * Exposition collective avec Cécile Chareyon, René Greloz, Sophie Jafro, Marion Nignol, Céline Ohannessian, Emilie Paquien, Uta Richter, William Rodeff, Nina Rodin, Véronique scholl et Mathieu Segura Arthropode, ce mot désigne une catégorie d’animaux dont font partie notamment les insectes, les araignées, les scorpions et les scolopendres, mais aussi des espèces appartenant à des groupes fossiles. Dans Arthropode, on retrouve aussi le mot Art. Ce mot hybride désigne à merveille la nouvelle exposition été 2021 de l’Espace Enchanté. Venez plonger dans ces univers fascinants qui se trouvent là, juste sous nos piedsquand nous plongeons dans la forêt. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Parking

Domaine de Rovorée – La Châtaignière Route d’Excenevex 74140 Yvoire Yvoire 74140 Haute-Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/location42563378.jpg 04 50 72 26 67 http://www.hautesavoie.fr/ http://hautesavoieperience.fr

Implantée sur le domaine de Rovorée (24ha) classé aujourd’hui “espace naturel sensible”, sur le bord du Léman à Yvoire, la maison de maître « La Châtaignière » a été construite en 1926 par l’architecte Maurice Turrettini pour les Cozon, famille de soyeux lyonnais très prospère.

L’architecture de cette bâtisse est influencée par le modèle savoyard de certaines maisons nobles et de cures de village des XVIIe et XVIIIe siècles. Résidence de villégiature jusqu’en 1970, elle est rachetée en 1997 par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres puis confiée au Département de la Haute-Savoie qui la réhabilite en lieu culturel en 2007. Chaque été la Direction des affaires culturelles propose des expositions temporaires sur l’histoire du territoire, des beaux-arts, de l’archéologie.

Crédits : Espace enchanté Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Yvoire Autres Lieu Domaine de Rovorée - La Châtaignière Adresse Route d'Excenevex 74140 Yvoire Ville Yvoire lieuville Domaine de Rovorée - La Châtaignière Yvoire