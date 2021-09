Parnay Domaine de Rocheville Maine-et-Loire, Parnay Le Patrimoine, « sens dessus-dessous » au Domaine de Rocheville Domaine de Rocheville Parnay Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Parnay

Le Patrimoine, « sens dessus-dessous » au Domaine de Rocheville Domaine de Rocheville, 18 septembre 2021 10:00, Parnay. Journée du patrimoine 2021 Domaine de Rocheville.

Samedi 18 septembre, 10h00 Le Patrimoine, « sens dessus-dessous » au Domaine de Rocheville * Visite guidée du Domaine de Rocheville, entre caves troglodytes et structure contemporaine. Une visite pour (re)découvrir le Saumur-Champigny et son terroir, qui se termine par une dégustation commentée sur la terrasse panoramique qui offre une vue superbe sur le vallon de Parnay et le vignoble. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

*

Domaine de Rocheville parnay Parnay 49730 Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location57568525.jpg 0241381000 http://www.domainederocheville.fr

Domaine situé au coeur de l’AOP Saumur Champigny

Labellisé bio depuis 2018

Visites guidées sur l’art des vinifications et dégustations commentées

Terrasse panoramique sur le vallon de Parnay

Crédits : @ Domaine de Rocheville

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Parnay Autres Lieu Domaine de Rocheville Adresse parnay Ville Parnay lieuville Domaine de Rocheville Parnay