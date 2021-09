Pommiers Domaine de montclair Pommiers, Rhône Ouverture du château et du parc de Montclair avec saynète et atelier créatif Domaine de montclair Pommiers Catégories d’évènement: Pommiers

Rhône

Ouverture du château et du parc de Montclair avec saynète et atelier créatif Domaine de montclair, 18 septembre 2021 14:00, Pommiers. Journée du patrimoine 2021 Domaine de montclair. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre Ouverture du château et du parc de Montclair avec saynète et atelier créatif * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Adultes: 5 euros. Gratuit moins de 18 ans.

Domaine de montclair 1 route de Montclair Pommiers 69480 Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location28340742.jpg 06 87 32 44 55 http://lesjardinsdemontclair.fr https://www.facebook.com/lesamisdemontclair

Demeure familiale du XIXe siècle entourée de ses vignes et de son parc au cœur du Beaujolais.

Crédits : ®les amis de Montclair Tarif préférentiel ®les amis de Montclair

Détails Catégories d’évènement: Pommiers, Rhône Autres Lieu Domaine de montclair Adresse 1 route de Montclair Ville Pommiers Age maximum 99 lieuville Domaine de montclair Pommiers