Visites libres au domaine de la Garenne Lemot Domaine de la Garenne Lemot, 18 septembre 2021 10:30, Gétigné. Journée du patrimoine 2021 Domaine de la Garenne Lemot. Gratuit https://billetterie.domaine-garenne-lemot.fr/

18 et 19 septembre Visites libres au domaine de la Garenne Lemot * Visite libre de l’espace d’interprétation de l’accueil-boutique du domaine 10h30-13h et 14h-18h : accueil et renseignements par l’équipe de la Garenne Lemot. Visite libre de l’exposition de la villa LEMOT « Comme de longs échos » 10h30 à 18h : accueil et médiation spontanée proposée par des médiateur·rices. Durée : 1h Un pass sanitaire vous sera demandé (pour les visiteurs de 18 ans et plus). *

samedi 18 septembre – 10h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 18h00

Pass sanitaire demandé

Domaine de la Garenne Lemot 44190 Gétigné Gétigné 44190 Loire-Atlantique

Sur les bords de la Sèvre Nantaise, une architecture aux inspirations italiennes dans un parc d’exception.

Le domaine de la Garenne Lemot est un site exceptionnel. François Frédéric Lemot (1772-1827) créé ce lieu à partir de 1805 en s’inspirant des paysages découverts lors de son séjour en Italie. Fasciné par l’Antiquité, les nombreuses constructions édifiées dans le parc évoquent cette période.

Le site est devenu propriété du Département en 1968. Le parc de 13 hectares a été classé en 1988 au titre des monuments historiques, protection exceptionnelle dans son étendue. Depuis 1990 plusieurs campagnes de restauration sont intervenues sur le site. En 2015, l’ensemble des fabriques ont été restaurées.

