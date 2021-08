La Porcherie Domaine de la Borie, maison d'Arsène d'Arsonval Haute-Vienne, La Porcherie Visite du laboratoire d’Arsène d’Arsonval, médecin, physicien et inventeur Domaine de la Borie, maison d’Arsène d’Arsonval La Porcherie Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Visite du laboratoire d’Arsène d’Arsonval, médecin, physicien et inventeur Domaine de la Borie, maison d’Arsène d’Arsonval, 18 septembre 2021 14:00, La Porcherie. Journée du patrimoine 2021 Domaine de la Borie, maison d’Arsène d’Arsonval. Gratuit

18 et 19 septembre Visite du laboratoire d’Arsène d’Arsonval, médecin, physicien et inventeur * Profitez de visites commentées du manoir et de démonstrations scientifiques inspirées du remarquable physicien-chercheur Arsène d’Arsonval. Cette maison de maître, uniquement ouverte pour les Journées Européennes du Patrimoine, est l’occasion d’évoquer la vie et l’oeuvre d’Arsène d’Arsonval, professeur au Collège de France et académicien, né à la Porcherie.

Les bénévoles de l’association AMA-Les @ramis présentent des expériences qui illustrent, de manière très concrète, les recherches du maître, leur portée et leur actualité. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Port du masque obligatoire.

Domaine de la Borie, maison d’Arsène d’Arsonval La Borie, 87380 La Porcherie La Porcherie 87380 Haute-Vienne

05 55 00 89 91 http://www.office-tourisme-martoulet.fr

Maison de maître où vécut Arsène d’Arsonval, médecin, physicien et inventeur français. Sa famille y était installée depuis la fin du XVIIIe siècle.

