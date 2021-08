Grosbois fait son cinéma et vous présente ‘Django’ Domaine de Grosbois, 19 septembre 2021 17:30, Boissy-Saint-Léger.

Journée du patrimoine 2021 Domaine de Grosbois. Gratuit|Tarif préférentiel

Dimanche 19 septembre, 17h30

Grosbois fait son cinéma et vous présente ‘Django’

En fin d’après-midi, les visiteurs pourront se divertir lors d’une séance de cinéma en plein air sur grand écran avec ‘Django’, un film de 2017 signé par le réalisateur Etienne Comar. Ce film dédié au célèbre musicien de jazz manouche a été en partie tourné à Grosbois et retrace la trajectoire de ce guitariste tzigane en pleine occupation nazie. Il permet également de nous replonger dans une période troublée de l’histoire du Domaine qui fut pendant la Seconde Guerre Mondiale, le quartier général de la Luftwaffe. Le guitariste et compositeur de Jazz Django Reinhardt y est interprété brillamment par Reda Kateb au côté de l’envoutante Cécile de France. Les rythmes endiablés de la musique de Django ponctuent le film et sonnent comme un acte de résistance en pleine occupation nazie.

dimanche 19 septembre – 17h30 à 19h30

inclus avec accès au parc et musée du trot = 5 euros (gratuité pour les moins de 12 ans et les visiteurs en costume des années 1945-1950)



Domaine de Grosbois Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger Boissy-Saint-Léger 94470 Val-de-Marne

01 49 77 15 24 http://www.domainedegrosbois.com

Considéré comme le paradis du trot, le Domaine de Grosbois est situé à une quinzaine de kilomètres à peine de l’hippodrome de Paris-Vincennes. Ce site de 412 hectares dispose à cet effet d’infrastructures d’exception dédiées à l’entraînement journalier des chevaux trotteurs et peut accueillir jusqu’à 1500 chevaux, pendant le meeting d’hiver. Outre son activité hippique, le Domaine de Grosbois abrite en son sein un château classé au titre des Monuments historiques ainsi qu’un musée dédié à l’histoire de la discipline des courses au trot. Le château de Grosbois niché au cœur de cet écrin de verdure est une belle demeure de campagne du XVIIe siècle avec ses façades de briques et de pierres et ses hauts toits à la française. À l’intérieur, le château offre une succession de salons dont le décor porte la marque de tous les grands styles français. Il comporte notamment un ensemble remarquable de mobilier d’époque Empire que les descendants du maréchal Berthier ont su préserver. Le musée du trot est le plus important d’Europe par sa taille mais aussi par la richesse de ses collections. Il retrace 3000 ans d’histoire des courses attelées : des olympiades à nos jours, avec une présentation à la fois moderne et ludique (maquette, dioramas, films, écrans tactiles..). Le musée fait la part belle aux hommes et aux chevaux qui ont fait l’histoire du trot, mais il évoque aussi les grands hippodromes, l’évolution des attelages et des harnachements, l’élevage et les paris.

Crédits : Fidélité Productions et Arches Films Gratuit|Tarif préférentiel