Visite du Domaine de Frapotel Domaine de Frapotel, 60700 Pontpoint, 19 septembre 2021

Dimanche 19 septembre, 11h00 Visite du Domaine de Frapotel * Le Domaine de Frapotel Réalisée entre 1966 et 1970, la villa commandée par André Weil à Jean Dubuisson a été conçue dans un souci permanent de grande lisibilité du plan et de simplification extrême des volumes. La maison est en adéquation avec la topographie, sa silhouette s’installe dans le paysage. Créée en 2020 par Gaëlle Lauriot-Prévost et Dominique Perrault, l’association pour la conservation du Domaine de Frapotel a pour objet l’accompagnement d’initiatives visant à mettre en valeur cet ensemble architectural et paysager unique. Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour venir découvrir le Domaine de Frapotel. *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 13h00

*

Entrée libre sur réservation

Visite guidée du Domaine, Architecture et Paysage

Crédits : Villa Weil © Association pour la conservation du Domaine de Frapotel

