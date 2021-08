50 ANS D’ACQUISITIONS GRÂCE AUX AMIS DU MUSÉE CONDÉ Domaine de Chantilly, 17 septembre 2021 10:00, Chantilly.

Journée du patrimoine 2021 Domaine de Chantilly. Tarif préférentiel

17 – 19 septembre

50 ANS D’ACQUISITIONS GRÂCE AUX AMIS DU MUSÉE CONDÉ

PREMIER MÉCÈNE DES COLLECTIONS DU MUSÉE CONDÉ

Depuis 1971, le Château de Chantilly enrichit ses collections grâce aux Amis du musée Condé, association reconnue d’utilité publique qui célèbre ses 50 ans cette année.

Association à but non lucratif créée en 1971, les Amis du Musée Condé ont pour mission d’aider Chantilly à acquérir, publier, restaurer ses collections.

C’est l’une des plus importantes associations d’amis de musées en France, avec plus de 3 000 membres et le premier mécène des collections du musée Condé.

Outre la restauration des collections et des salles du musée, ils ont permis des acquisitions majeures : peintures, dessins, sculptures, objets d’art, plans, archives, en lien avec l’histoire de Chantilly et de ses propriétaires, des princes de Condé au duc d’Aumale.

Une sélection des plus importantes pièces graphiques acquises durant ces 50 dernières années (dessins, photographies, estampes) est exposée dans la Galerie de Psyché, tandis qu’un parcours permet de redécouvrir les œuvres exposées dans les salles permanentes.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit pour les visiteurs avec un billet “Domaine”.



Domaine de Chantilly 7 rue connétable – 60500 Chantilly Chantilly 60500 Oise

Le Domaine de Chantilly est situé au sein de l’une des plus grandes forêts des environs de Paris.

Le château abrite le musée Condé. On y trouve des peintures anciennes exceptionnelles, parmi lesquelles des chefs-d’œuvre de Raphaël, Botticelli, Clouet, Poussin, Watteau, Ingres, Delacroix… Au cœur du château, le Cabinet des Livres conserve 13 000 ouvrages dont 1 500 manuscrits et 500 incunables.

Le parc est unique par la diversité de ses jardins : le jardin à la française, le Hameau qui inspira Marie-Antoinette, le jardin anglo-chinois et le jardin anglais.

Les Grandes Écuries, architecture magistrale du XVIIIe siècle, sont parmi les plus belles au monde.

