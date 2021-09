Monts Domaine de Candé Indre-et-Loire, Monts Visite du parc et du château de Candé, présentation de son orgue Skinner Domaine de Candé Monts Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Visite du parc et du château de Candé, présentation de son orgue Skinner Domaine de Candé, 18 septembre 2021 10:30, Monts. Journée du patrimoine 2021 Domaine de Candé. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap psychique

18 et 19 septembre Visite du parc et du château de Candé, présentation de son orgue Skinner * Tout au long de la journée, vous pourrez visiter librement le château, vous balader dans le parc le long des sentiers de randonnée, dans le potager, près des jeux pour enfants ou encore découvrir les oeuvres d’art contemporaines. Un facteur d’orgue vous parlera de la restauration de l’orguer Skinner, instrument classé et unique en France. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 18h00

parc et château gratuit, visite libre et sans inscription.

Domaine de Candé Route du Ripault 37260 Monts Monts 37250 Indre-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location38529537.jpg 02 47 34 03 70 http://www.domainecande.fr

Occupé depuis le Moyen Âge, le site a connu de nombreux propriétaires jusqu’au XXe siècle. Trois d’entre eux ont joué un rôle fondamental, faisant preuve d’une modernité sans faille : François Briçonnet, Maître de la Chambre aux Deniers du Roi Louis XII ; Santiago Drake del Castillo, notable anglo-cubain ; Charles et Fern Bedaux, milliardaires franco-américains.

Le Domaine de Candé connaît son apogée médiatique en 1937 quand le Duc de Windsor y célèbre son mariage avec l’américaine Wallis Simpson.

