Découvrez un authentique domaine du Limousin Domaine de banizette, 18 septembre 2021 15:00, La Nouaille. Journée du patrimoine 2021 Domaine de banizette. Tarif préférentiel Handicap moteur

18 et 19 septembre Découvrez un authentique domaine du Limousin * *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h30

6€. Gratuit -9 ans.

Domaine de banizette Banizette, 23500 La Nouaille La Nouaille 23500 Creuse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location6604088.jpg 06 80 24 04 32 https://www.banizette.com

Situé sur les contreforts du plateau de Millevaches, très ancien siège d’un fief, le domaine de Banizette comprend tous les éléments de l’activité rurale des siècles passés : manoir, métairies, colombier, bergerie voûtée, four à pain, bief, moulin, qui en font un site unique en Limousin. Le domaine contient aussi une collection de véhicules anciens. L’ensemble rural date du XVe siècle. Les bâtiments sont inscrits au titre des Monuments historiques. Ils mettent en valeur une scénographie des métiers et traditions d’hier.

