Pessac Domaine Azam Gironde, Pessac Le domaine Azam, rencontre avec Camille Jullian Domaine Azam Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Pessac

Le domaine Azam, rencontre avec Camille Jullian Domaine Azam, 18 septembre 2021 20:30, Pessac. Journée du patrimoine 2021 Domaine Azam. Gratuit|Sur inscription 06 73 61 36 04

Samedi 18 septembre, 20h30 Le domaine Azam, rencontre avec Camille Jullian * Une promenade immersive au cœur du XIXe siècle empreinte d’humour, suivie d’une rencontre avec la troupe de théâtre de l’association Espoir Pessacais et des habitants du quartier. Le domaine Condom-Azam était le lieu de villégiature du fameux historien Camille Jullian. Déambulation nocturne théâtralisée, d’une durée de 1h30. *

samedi 18 septembre – 20h30 à 22h00

*

Gratuit. Réservation : association Espoir Pessacais. Rendez-vous à l’angle de l’avenue Pierre Wiehn et de la rue Azam.

Domaine Azam 19, avenue Pierre Wiehn 33600 Pessac Pessac 33600 Le Bourg Gironde Crédits : ©Ville de Pessac Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Gironde, Pessac Autres Lieu Domaine Azam Adresse 19, avenue Pierre Wiehn 33600 Pessac Ville Pessac lieuville Domaine Azam Pessac