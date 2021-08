Le Bernard Dolmen de la Frébouchère Le Bernard, Vendée Dolmen de la Frébouchère Dolmen de la Frébouchère Le Bernard Catégories d’évènement: Le Bernard

17 – 19 septembre Dolmen de la Frébouchère * Plusieurs circuits cyclo-pédestres fléchés, au départ de la mairie ou du parking de la Frébouchère vous feront découvrir les nombreux mégalithes dont les plus importants sont le Cairn du Pey de Fontaine, les menhirs du Plessis et le dolmen de la Frébouchère. Les éoliennes, une tour à feu, la chapelle du Prieuré et des puits funéraires jalonnent ces itinéraires, vous ramenant à l’église du XIIème siècle récemment restaurée. L’église St Martin est la seule église de Vendée à posséder ses 5 retables classés et rénovés. *

Le plus gros dolmen de Vendée

