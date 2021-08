Saint-Germain-Laprade Distillerie pagès Haute-Loire, Saint-Germain-Laprade Distillerie de la Verveine du Velay Pagès, plus 150 ans d’histoire Distillerie pagès Saint-Germain-Laprade Catégories d’évènement: Haute-Loire

Distillerie de la Verveine du Velay Pagès, plus 150 ans d’histoire Distillerie pagès, 18 septembre 2021 10:30, Saint-Germain-Laprade. Journée du patrimoine 2021 Distillerie pagès. Gratuit Handicap moteur contact@verveine.com, 04 71 03 04 11

Samedi 18 septembre, 10h30, 14h30, 15h30, 16h30 Distillerie de la Verveine du Velay Pagès, plus 150 ans d’histoire * A 10 minutes du Puy en Velay, découvrez la fabrication de la Verveine du Velay, du champ de verveine aux alambics, des fûts de chêne à la dégustation… *

Visite gratuite, nombre de place limité à 35 personnes, pass sanitaire obligatoire, port du masque obligatoire

Distillerie pagès 202 avenue René Descartes, 43700 Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Crédits : Distillerie Pagès Gratuit

Détails Heure : 10:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Germain-Laprade Autres Lieu Distillerie pagès Adresse 202 avenue René Descartes, 43700 Saint-Germain-Laprade Ville Saint-Germain-Laprade Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Distillerie pagès Saint-Germain-Laprade