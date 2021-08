Capesterre-Belle-Eau Distillerie Longueteau Capesterre-Belle-Eau Visite guidée du domaine Longueteau Distillerie Longueteau Capesterre-Belle-Eau Catégorie d’évènement: Capesterre-Belle-Eau

18 et 19 septembre Visite guidée du domaine Longueteau * Pour les journée du patrimoine, nous vous invitons à venir découvrir le domaine Longueteau. La boutique sera ouverte de 9h à 18h le samedi et de 9h à 13h le dimanche.

Le samedi, 6 visites sont organisées pour découvrir la distillerie ainsi que les jardins et les champs de canne de notre domaine. Les horaires des visites sont les suivants: 9h30/10h30/11h30/14h30/15h30/16h30.

Le dimanche, 3 visites sont organisées à 9h30/10h30/11h30 Il est fortement recommandé de réserver au 0690993801 car les places sont limitées. La visite dure environ 45 min et démarre au niveau de la boutique. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 13h00

Visite gratuite, Nombre de places limité, réservation au 0690993801

CAPESTERRE BELLE EAU Capesterre-Belle-Eau 97130 Doyon

0690993801 https://www.rhumlongueteau.fr

Fondée en 1895 sur le Domaine du Marquisat de Sainte Marie à CAPESTERRE-BELLE-EAU, la DISTILLERIE LONGUETEAU est une des plus anciennes distilleries de rhum de GUADELOUPE.

Depuis, quatre générations se sont succédées sur le domaine, entretenant un amour de la terre et du travail bien fait avec pour valeurs: qualité, passion, tradition. Aujourd’hui, la DISTILLERIE LONGUETEAU est la seule distillerie de Guadeloupe 100% autonome en cannes à sucre, lesquelles proviennent uniquement des plantations du Domaine du Marquisat de Sainte-Marie, situées au pied du massif de la Soufrière.

Chaque jour des visites guidées vous sont proposées afin de découvrir l’histoire, la culture de la canne et la distillerie.

La visite dure environ 45min suivie d’une dégustation à la boutique.

