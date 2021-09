Châteaurenard Distillerie Frigolet liqueur Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Distillerie Frigolet Distillerie Frigolet liqueur Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

18 et 19 septembre Distillerie Frigolet * Créée en 1865 par Joseph Isoard, distillateur-liquoriste. Visite de la distillerie, découverte des aspects techniques de fabrication de la liqueur de Frigolet, célèbre élixir du Révérend Père Gaucher immortalisé par Alphonse Daudet. Port du masque obligatoire. Respect des règles sanitaires en vigueur. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Distillerie Frigolet liqueur 26 rue Voltaire, 13160 Châteaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 90 94 11 08

En 1865 commençait à Châteaurenard la fabrication de la Liqueur de Frigolet. Alphonse Daudet, dans son oeuvre “Les lettres de mon Moulin”, décrivit ce breuvage : “verte, dorée, chaude, étincelante, exquise”. Aujourd’hui cette liqueur est encore fabriquée dans une distillerie au coeur de la Provence.

