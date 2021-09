Saumur Distillerie Combier Maine-et-Loire, Saumur Visites guidées à la Distillerie Combier Distillerie Combier Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Visites guidées à la Distillerie Combier Distillerie Combier, 18 septembre 2021 10:00, Saumur. Journée du patrimoine 2021 Distillerie Combier. Gratuit

18 et 19 septembre Visites guidées à la Distillerie Combier * Départs toutes les 30 mn, dernier départ le matin : 12h et l’après-midi : 17h30. Réservation fortement conseillée au 02 41 40 23 02 (sous réserve des places disponibles) *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Distillerie Combier 48 rue beaurepaire 49400 Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire

0241402302 http://www.combier.fr

Distillerie Combier, installée à Saumur (Vallée de la Loire) depuis 1834. Production artisanale d’absinthes supérieures, liqueurs et sirops.

Crédits : Gratuit Distillerie Combier

Détails Lieu Distillerie Combier Adresse 48 rue beaurepaire 49400 Ville Saumur