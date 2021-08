Basse-Terre distillerie Bologne Basse-Terre visite guidée de la distillerie Bologne distillerie Bologne Basse-Terre Catégorie d’évènement: Basse-Terre

18 et 19 septembre visite guidée de la distillerie Bologne * visite guidée de la distillerie et de la boutique *

samedi 18 septembre – 09h00 à 09h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 10h30

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h30

dimanche 19 septembre – 09h00 à 09h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 10h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h30

distillerie Bologne Rivière des pères 97100 Basse-Terre Basse-Terre 97100

https://cibul.s3.amazonaws.com/location78473757.jpg 0590811207 https://www.rhumbologne.fr/

Depuis 1887, la distillerie Bologne est installée sur une plantation de cannes vieille de trois siècles qui s’étend des pentes du volcan de la Soufrière jusqu’à la mer des Caraïbes. C’est en 1932 que Louis Sargenton-Callard rachète la distillerie, conservée dans la famille jusqu’à ce jour. La distillerie campe sur un terroir unique entre mer et montagne.

Nous élevons nos rhums vieux en fût de chêne français essentiellement. Venez découvrir l’envers du décors.

