Animation pour les scolaires : la DRAC ouvre ses portes ! Direction régionale des affaires culturelles de Normandie – DRAC de Normandie, 17 septembre 2021 10:00, Caen.

Journée du patrimoine 2021 Direction régionale des affaires culturelles de Normandie – DRAC de Normandie. Gratuit|Sur inscription

Vendredi 17 septembre, 10h00, 14h00

Animation pour les scolaires : la DRAC ouvre ses portes !

Embarquez pour une visite insolite et exceptionnelle guidée par Guylène Fauq, chargée de communication à la DRAC. Allez à la découverte de cet ancien asile psychiatrique, et de son architecture monumentale, symétrique et caractéristique du XIXe. Ce monument est inscrit au titre des monuments historique. Il accueille les locaux de la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie depuis juin 1998, et regorge d’anecdotes et de curiosités à découvrir. La visite débute par la cour et une explication de ce qu’est une commande publique. Elle se poursuit dans l’accueil et la chapelle avec une attention toute particulière portée aux vitraux et se termine par l’histoire du bâtiment et quelques points d’impact spécifiques de cette histoire sur son architecture.

Bonne visite !

Ancien asile (hôpital psychiatrique) construit par une congrégation religieuse au XIXe siècle, le bâtiment a été réhabilité en 1998 pour accueillir les services de la DRAC.

