Fourmagnac Lot Fourmagnac Randonnée facile et gratuite, au départ de la mairie de Fourmagnac. Une dizaine d'arbres de la commune de Fourmagnac, ont une histoire, leur histoire. L'association les trois Ponts vous propose une randonnée, d'environ 2h30 durant laquelle des conteurs vous raconteront l'histoire de chacun d'eux, avec humour et aussi beaucoup de recherches pour étayer leur vie. +33 6 77 89 62 09

