Tour St Clair Derval, 18 septembre 2021

Samedi 18 septembre, 10h00, 15h00 Tour St Clair * Seul vestige d’un château du XIIIe siècle, la Tour Saint-clair est le témoignage que Derval fut en son temps une des places fortes des Marches de Bretagne. En 1598, l’Édit de Nantes condamne le château, alors fief des ligueurs, à la démolition. La destruction quasi-complète ne se sera pas réalisée de suite, la forteresse ayant dû servir de prison aux protestants capturés lors du siège de Port-Louis dans le Morbihan. Ce lieu servira ensuite de carrière de pierres pour la population dervalaise. Panneaux explicatifs sur site. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

Visite libre ou guidée

Derval 1 Rue de la Forge D44 – Le Haut Château 44590 Derval

