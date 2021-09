Seillans Départ parking du moulin 83440 Seillans Seillans, Var Circuit des chapelles et oratoires Départ parking du moulin 83440 Seillans Seillans Catégories d’évènement: Seillans

Var

Circuit des chapelles et oratoires Départ parking du moulin 83440 Seillans, 18 septembre 2021 14:30, Seillans. Journée du patrimoine 2021 Départ parking du moulin 83440 Seillans. Gratuit 06 45 41 83 98, virginie.peirone@gmail.com

18 et 19 septembre Circuit des chapelles et oratoires * Boucle de 6 km accessible à tous (200m de dénivellé)

Départ du parking du moulin à huile (dans le bas de Seillans, en dessous de l’ancienne Magnanerie)

Circuit accompagné et commenté par les membres de l’Association St Cyr *

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 13h00

*

Prévoir chaussures de marche, chapeau, et gourde

Départ parking du moulin 83440 Seillans Parking du moulin 83440 Seillans Seillans 83440 Var Crédits : PEIRONE Virginie Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Seillans, Var Autres Lieu Départ parking du moulin 83440 Seillans Adresse Parking du moulin 83440 Seillans Ville Seillans Age minimum 5 Age maximum 85 lieuville Départ parking du moulin 83440 Seillans Seillans