17 – 19 septembre Avignon, eau vivante, eau cachée. Un parcours dans la ville * Cette promenade urbaine réalisée par l’association Volubilis, en partenariat avec les archives et musées d’Avignon, vous invite à découvrir la ville au travers du prisme de l’eau. Vous allez déambuler dans les rues à la recherche d’indices toponymiques et visuels. Ce parcours sera ponctué de présentation d’œuvres d’art appartenant aux différents musées de la ville grâce à des QR Code. Laissez-vous porter au fil de l’eau ! Le topoguide de ce parcours est disponible à l’office du tourisme d’Avignon et en téléchargement sur notre site internet (www.volubilis.org). *

vendredi 17 septembre – 07h30 à 20h00

samedi 18 septembre – 07h30 à 20h00

dimanche 19 septembre – 07h30 à 20h00

Visite libre, les topoguides seront disponibles en ligne sur notre site internet (www.volubilis.org) et à l’office du tourisme.

