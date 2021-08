Arles Départ carnet Salin Arles, Bouches-du-Rhône Carnet de balade urbaine “Salin-de-Giraud : entre sel et terre” Départ carnet Salin Arles Catégories d’évènement: Arles

17 – 19 septembre Carnet de balade urbaine “Salin-de-Giraud : entre sel et terre” * Les carnets de balades urbaines vous guident à travers l’architecture et l’urbanisme des villes du département des Bouches-du-Rhône. Découvrir Salin-de-Giraud c’est aller à la rencontre de la culture camarguaise, ses cabanes en toit de « sagne » (roseaux), ses arènes, c’est rentrer dans les paysages qui se déroulent à l’infini… mais c’est aussi découvrir l’histoire industrielle du sel et de ses ouvriers, ces agriculteurs de la mer venus du monde entier. Car Salin-de-Giraud abrite une des rares cités ouvrières de Provence avec ses corons en brique… C’est tout un quartier d’habitat construit par l’usine pour les ouvriers, employés, ingénieurs et même le patron ! Carnet à télécharger gratuitement à cette adresse : http://carnets-balades-urbaines.fr/salin/ Les carnets sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC Paca et le Conseil départemental 13. *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 20h00

samedi 18 septembre – 08h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 20h00

