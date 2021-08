Cabriès Départ carnet Cabriès Bouches-du-Rhône, Cabriès Carnet de balade urbaine “Cabriès, un village médiéval” Départ carnet Cabriès Cabriès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Carnet de balade urbaine "Cabriès, un village médiéval" Départ carnet Cabriès, 17 septembre 2021 08:00, Cabriès

17 – 19 septembre Carnet de balade urbaine “Cabriès, un village médiéval” * Les carnets de balades urbaines vous guident à travers l’architecture et l’urbanisme des villes du département des Bouches-du-Rhône. Retour en arrière, au Moyen-Age, à la découverte de Cabriès, village perché sur son piton rocheux. La vie était très différente en ce temps-là ! Il n’y avait pas de voitures, de cinéma, de supermarché… mais seulement des maisons de paysans, des petits commerces, une église et un château fort. Alors forcément, les villes ne ressemblaient pas à celles qu’on construit aujourd’hui ! Vous découvrirez le blason de la ville, les types de commerces qu’il y avait, les différents éléments du château fort, les habitations, les ruelles… et vous pourrez écouter les sons de cloches de l’église pour les reconnaître ! Enfin, vous pourrez observer le développement de la ville d’aujourd’hui autour des remparts du village. Carnet à télécharger gratuitement à cette adresse : http://carnets-balades-urbaines.fr/cabries-un-village-medieval/ Retrouvez la collection des 21 carnets de balades urbaines sur le site http://carnets-balades-urbaines.fr Les carnets sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC Paca et le Conseil départemental 13. *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 19h30

samedi 18 septembre – 08h00 à 19h30

dimanche 19 septembre – 08h00 à 19h30

