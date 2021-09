Paris Départ à proximité de la Gare du Nord Paris Visites insolites dans le métro Départ à proximité de la Gare du Nord Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visites insolites dans le métro Départ à proximité de la Gare du Nord, 18 septembre 2021 10:00, Paris. Journée du patrimoine 2021 Départ à proximité de la Gare du Nord. Gratuit|Sur inscription http://www.ratp.fr/voyageursdupatrimoine

18 et 19 septembre Visites insolites dans le métro * Au gré de visites insolites en plein cœur du métro, vous pourrez profiter de l’expertise de conférenciers qui vous dévoileront secrets et anecdotes.

Le parcours proposé vous permettra de redécouvrir le métro avec un œil éclairé et de vous immerger dans l’histoire de ce mode de transport centenaire. L’adresse exacte sera communiquée lors de l’inscription.

Durée : 2h La RATP est partenaire des Journées européennes du patrimoine. Retrouvez le programme complet des animations proposées sur : www.ratp.fr/voyageursdupatrimoine. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

*

Deux sessions d’inscription les 7 et 14 septembre.

Départ à proximité de la Gare du Nord 75010 Paris Paris Paris Crédits : RATP – Bruno Marguerite Gratuit|Sur inscription

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Départ à proximité de la Gare du Nord Adresse 75010 Paris Ville Paris Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Départ à proximité de la Gare du Nord Paris