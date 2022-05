Journée patrimoine de pays et moulins à Anglars Anglars, 26 juin 2022, Anglars.

Journée patrimoine de pays et moulins à Anglars Anglars

2022-06-26 13:00:00 – 2022-06-26 14:30:00

Anglars Lot

De 9h00 à 10h30 et de 13h00 à 14h30: accueil des visiteurs, visite du patrimoine, exposition photos et animations nA 10h30 et à 14h30: départs de randonnées accompagnées sur le futur cheMain Faisant reliant Anglars et Le Bourg

L’association Al Cloquier pour cette journée du patrimoine de smoulins vous propose une visite autour de la place d’Anglars, qui sera l’occasion de découvrir le patrimoine et l’exposition de photos présentant le village hier et aujourd’hui. nDes animations feront découvrir des savoirs faire : culture et utilisation de la bourrache, céramique, fabrication d’enduits et de peinture naturels. nUne randonnée sur le chemin reliant Anglars au Bourg permettra de présenter le projet du CheMain Faisant qui fera renaître d’anciens chemins ruraux et qui associera des œuvres artistiques à la balade.

acplanglars@gmail.com +33 5 65 10 66 03

Association Al Cloquier d’Anglars photo par Michel Weber

