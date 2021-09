Ollioules CRS 59 Ollioules, Var Visite du domaine de Castelombre CRS 59 Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

Samedi 18 septembre, 15h30 Visite du domaine de Castelombre * Visite du domaine de Castelombre, qui comprend un parc et une bastide de XIXe siècle. Aujourd’hui, caserne de CRS, il est exceptionnellement ouvert à l’occasion des Journées du Patrimoine. *

samedi 18 septembre – 15h30 à 18h00

Inscription obligatoire. Maximum 50 personnes.

