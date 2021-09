Châlons-en-Champagne Crayères Châlons-en-Champagne, Marne Châlons-sous-terre Crayères Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Châlons-sous-terre Crayères, 19 septembre 2021 10:00, Châlons-en-Champagne. Journée du patrimoine 2021 Crayères. Gratuit|Sur inscription http://reservations.chalonsenchampagne.fr/, animation.patrimoine@chalonsenchampagne.fr, 03 26 69 98 21

Dimanche 19 septembre, 10h00 Châlons-sous-terre * Un peu d’adrénaline ? Descendez à 30 mètres et découvrez les Crayères du Télégraphe. Un voyage spéléologique au centre de la terre châlonnaise. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 20h00

Gratuit. Sur inscription. Animation réservée aux +10 ans et aux personnes de bonne condition physique. Tenue sportive exigée. Départ toutes les heures.

Crayères Chemin du Télégraphe 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

Il existe dans le sous-sol de l’agglomération de Châlons-en-Champagne d’anciennes cavités, plus particulièrement d’anciennes carrières souterraines de craie (crayères ou « catiches »), sur le chemin du Télégraphe.

