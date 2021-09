Saint-Sever Couvent des Jacobins Landes, Saint-Sever Exposition : Festi’Hobbies Couvent des Jacobins Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

18 et 19 septembre Exposition : Festi’Hobbies * Musées éphémères et expositions de métiers d’un autre temps… Musées éphémères (agriculture d’hier, résiniers…), métiers d’un autre temps (maréchal-ferrant, vapeur vive…), les Glaneurs du Patrimoine vous donnent rendez-vous aux Jacobins pour des expositions exceptionnelles. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

2€. Gratuit -14 ans. Entrée libre.

Couvent des Jacobins Rue du Général Lamarque, 40500 Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes

D’un édifice religieux à un lieu de vie, le couvent des Jacobins est un élément incontournable de Saint-Sever.

Fondé en 1278-1280, la construction du couvent des Jacobins est soutenue par Éléonore de Castille, épouse du roi d’Angleterre Edouard Ier. Il prouve la volonté de la couronne d’Angleterre de contrôler un milieu urbain récemment annexé, en bâtissant un établissement conventuel extramuros, en concurrence avec l’abbaye. De plus, il accueille un ordre mendiant vivant au contact de la population contrairement à l’ordre des Bénédictins, eux destinés à vivre reclus. Une partie du couvent est détruite lors du passage des troupes de Gabriel Ier de Montgomery lors des guerres de Religions. Le soldat de la reine huguenote Jeanne d’Albret et ses troupes sont connus dans la région pour avoir ravagé de nombreux monuments du culte catholique, dont une partie du couvent des Jacobins. Le cloître est reconstruit au XVIIe siècle dans le style roman languedocien qu’on lui connaît aujourd’hui, composé de pierres et de briques rouges. Si les moines en sont chassés en 1791, la commune récupère le bâtiment qui devient un véritable lieu de vie, tour à tour école, collège, dépôt, caserne de pompiers, douches municipales, marché au gras et école d’agriculture. En 1980 ouvre le Musée des Jacobins, devenu en 2019 le Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne. Un établissement culturel qui cherche à valoriser les richesses de la ville. Si le musée occupe les ailes nord et ouest du premier étage du couvent des Jacobins, le reste du bâtiment, et notamment le cloître, accueille de nombreux événements au cours de l’année, en faisant ainsi le centre de la vie associative de la ville. Expositions artisanales ou botaniques, mariages, autant d’événements qui animent ce bâtiment historique et son musée.

