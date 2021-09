Charlieu Couvent des Cordeliers Charlieu, Loire Visite du Couvent des Cordeliers Couvent des Cordeliers Charlieu Catégories d’évènement: Charlieu

18 et 19 septembre Visite du Couvent des Cordeliers * Pendant ces deux jours, venez découvrir le Couvent des Cordeliers gratuitement en profitant d’une balade dans le monument. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Masque et présentation d’un pass sanitaire valide obligatoires

Couvent des Cordeliers 1 Chemin des Cordeliers 42190 Saint-Nizier-sous-Charlieu, Charlieu 42190 Loire

Fondé vers 1280, détruit pendant la guerre de Cent Ans, ce couvent franciscain fut reconstruit entre la fin du 14e et le début du 15e siècle. Son cloître est classé in extremis Monument historique en 1910. De son histoire tourmentée, il conserve ses principaux éléments architecturaux : son église et sa charpente du 17e siècle, son cloître gothique, son ancienne bibliothèque.

