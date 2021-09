Saint-Jean-de-Bassel Couvent de Saint-Jean-de-Bassel Moselle, Saint-Jean-de-Bassel Journées Nature et Patrimoine : «Prendre soin …» Couvent de Saint-Jean-de-Bassel Saint-Jean-de-Bassel Catégories d’évènement: Moselle

Journées Nature et Patrimoine : «Prendre soin …» Couvent de Saint-Jean-de-Bassel, 18 septembre 2021 14:00, Saint-Jean-de-Bassel. Journée du patrimoine 2021 Couvent de Saint-Jean-de-Bassel. Gratuit Handicap moteur 07 50 42 20 01

18 et 19 septembre Journées Nature et Patrimoine : «Prendre soin …» * Profitez d’un week-end de découvertes et d’animations spécialement prévues au Couvent de Saint-Jean-de-Bassel. Programme : Samedi à partir de 14h : ateliers dans le parc, cueillette de plantes sauvages, vie du sol, modelage de terre, promenades, qi gong, … (réservation conseillée), pique-nique, veillée. Dimanche à partir de 11h : portes ouvertes de la ferme “Bêle de Bassel” et marché de producteurs, animations pour petits et grands, visites du site, ateliers d’écologie pratique, conférence sur les beautés naturelles de notre territoire, table ronde sur le thème du « prendre soin », exposants, musique, buvette, saucisses, gaufres …

Célébration à 17h. En savoir plus : tél. 07 50 42 20 01 *

samedi 18 septembre – 14h00 à 21h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 18h00

Gratuit.

Couvent de Saint-Jean-de-Bassel 14 rue Principale, 57930 Saint-Jean-de-Bassel Saint-Jean-de-Bassel 57930 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location78985742.jpg 07 50 42 20 01 http://couvent-saint-jean-de-bassel.fr https://www.facebook.com/couvent.saint.jean.de.bassel

Les Sœurs de la Divine Providence installèrent leur maison-mère à Saint-Jean-de-Bassel en 1827, après avoir racheté une ancienne commanderie ayant appartenu aux chevaliers de l’ordre de Malte jusqu’à la Révolution. Les Chevaliers s’étaient eux-mêmes installés sur le domaine d’un monastère bâti au IXe siècle par les Augustines à l’emplacement d’une chapelle dédié à l’ermite saint Bassollus. Durant les deux siècles qui suivirent, la congrégation construisit plusieurs grands bâtiments, un pavillon d’accueil et une chapelle de style gothique autour d’un jardin central. Une ferme et un grand parc arboré jouxtent les bâtiments du couvent. Actuellement, une cinquantaine de Sœurs résident à Saint-Jean-de-Bassel, après une vie passée au service des plus fragiles.

Crédits : ©Couvent Saint-Jean-de-Bassel Gratuit ©Céline Lecorvaisier

