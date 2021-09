Paris Couvent de l'Annonciation Paris Visite guidée de l’église du couvent dominicain de l’Annonciation Couvent de l’Annonciation Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite guidée de l’église du couvent dominicain de l’Annonciation Couvent de l’Annonciation, 18 septembre 2021 16:00, Paris. Journée du patrimoine 2021 Couvent de l’Annonciation. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée de l’église du couvent dominicain de l’Annonciation * Offrande musicale le dimanche à 16 h *

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

*

Couvent de l’Annonciation 222 rue du faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris 75008 Paris

0144951310 http://le222.org

Visite guidée de l’église

Crédits : Gratuit

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Couvent de l'Annonciation Adresse 222 rue du faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Ville Paris lieuville Couvent de l'Annonciation Paris