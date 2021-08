Cousolre Cousolre centre socioculturel de la Thure Cousolre, Nord Conférence associative Cousolre centre socioculturel de la Thure Cousolre Catégories d’évènement: Cousolre

Conférence associative Cousolre centre socioculturel de la Thure, 18 septembre 2021 17:30, Cousolre

Samedi 18 septembre, 17h30 Conférence associative * L’association pour la renaissance du patrimoine de Cousolre vous propose une conférence animée par Jean Heuclin. Intitulée Cousolre à travers ses rues et places, cette conférence aura pour but de revisiter l’histoire de Cousolre à travers l’origine des noms de rues et lieux-dits. *

samedi 18 septembre – 17h30 à 19h00

Pass sanitaire obligatoire

Cousolre centre socioculturel de la Thure Cousolre 59149 Nord

