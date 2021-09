Nantes Cours Olivier de Clisson NANTES Loire-Atlantique, Nantes Visite guidée Dans les pas de Jules Verne à Nantes Cours Olivier de Clisson NANTES Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visite guidée Dans les pas de Jules Verne à Nantes Cours Olivier de Clisson NANTES, 19 septembre 2021 15:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Cours Olivier de Clisson NANTES. Gratuit|Sur inscription 0240482387, contact@nantesrenaissance.fr

Dimanche 19 septembre, 15h00 Visite guidée Dans les pas de Jules Verne à Nantes * Contrairement à ce qu’on imagine Jules Verne n’a pas quitté définitivement Nantes pour terminer ses études de droit dans la capitale. Il y est souvent revenu jusqu’au décès de sa mère.

Quelques lieux marquants sont inséparables de sa jeunesse puis de son œuvre. L’Île Feydeau, l’église Saint-Nicolas, reconstruite de son vivant évoquée dans son premier roman, écrit rue Jean-Jacques Rousseau, la bibliothèque municipale situé alors Square Fleuriot de l’Angle, fréquentée pour ses nouveautés romantiques, le Théâtre Graslin, qui l’introduisit à la culture, puis qui accueillit les Pailles rompues. Sans omettre le 1, rue Suffren longtemps habité au moment où il préparait avec son frère ses croisières sur son yatch tout en poursuivant son œuvre. *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

*

Gratuit, sur inscription, limitée à 25 personnes. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Cours Olivier de Clisson NANTES COURS OLIVIER DE CLISSON NANTES Nantes 44007 Centre Ville Loire-Atlantique Crédits : CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=468635 Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 15:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cours Olivier de Clisson NANTES Adresse COURS OLIVIER DE CLISSON NANTES Ville Nantes lieuville Cours Olivier de Clisson NANTES Nantes