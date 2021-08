Beaumotte-lès-Pin Cours de l'école Beaumotte-lès-Pin, Haute-Saône À la découverte de notre patrimoine fruitier Cours de l’école Beaumotte-lès-Pin Catégories d’évènement: Beaumotte-lès-Pin

Haute-Saône

À la découverte de notre patrimoine fruitier Cours de l’école, 18 septembre 2021 14:00, Beaumotte-lès-Pin. Journée du patrimoine 2021 Cours de l’école. Gratuit

18 et 19 septembre À la découverte de notre patrimoine fruitier * Venez découvrir les techniques de pressage de pommes et de réalisation de jus de pommes de notre région. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h30

samedi 18 septembre – 18h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 10h00

dimanche 19 septembre – 12h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h30

dimanche 19 septembre – 18h00 à 18h30

*

Cours de l’école Rue du Breuil, 70060 Beaumotte-lès-Pin Beaumotte-lès-Pin 70150 Haute-Saône Crédits : Gratuit

