Journée du patrimoine 2021 Cours de la Liberté (devant le Hall des expositions). Gratuit|Sur inscription 04 94 72 04 21

Samedi 18 septembre, 20h30 « Les Fourberies de Scapin » de Molière par la compagnie Lazara * Mise en scène : Paule Goltier Coups de bâton, avalanche de stratagèmes et autres fourberies rythment cette incontournable pièce de théâtre proposée à l’aube du 400e anniversaire de la naissance de Molière. Un vrai divertissement à mi-chemin entre la comedia dell’arte et les films de cape et d’épée. Hall des Expositions – Gratuit sur réservation auprès de l’Office de Tourisme 04 94 72 04 21 *

